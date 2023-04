Vier jaar na de brand van de Notre Dame: hoe ver staan de bouwwerken?

De indrukwekkende beelden van de grote vlammen en de instortende torenspits gingen de wereld rond. De plannen, en het geld, om de kathedraal te heropbouwen, kwamen er snel. De Franse president Emmanuel Macron beloofde dat het vijf jaar zou duren. Daar is tot nu toe al 846 miljoen euro voor ingezameld.

Vandaag, vier jaar later, brengt hij een bezoek aan de werf, waar duizenden ambachtslui en vakmensen werken aan de restauratie van de meest iconische Franse kathedraal. De renovatie is volop bezig en er is nog veel werk om alles in 2024 klaar te krijgen.