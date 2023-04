Wegpiraat op een jaar tijd opnieuw gestraft: zes maanden cel voor minutenlange achtervolging van chauffeur van De Lijn

Zelf zag de beklaagde het anders. Volgens hem reed de chauffeur van De Lijn agressief, daarom vroeg hij de vrijspraak. Volgens zijn advocaat was het woord tegen woord, was er geen sprake van geweld of belaging. "Maar iemand 19 minuten lang achtervolgen om verhaal te halen is voor mij voldoende bewijs om te spreken van belaging", motiveerde de rechter. "Er is wél sprake van geweld want de man geeft zelf toe dat hij hardhandig de GSM van de chauffeur uit zijn handen sloeg die daarna kapot viel op de grond."

De man kreeg dus zes maanden cel en 800 euro boete. De Lijnbuschauffeur was zwaar onder de indruk van de feiten en kon drie weken niet werken. Hij kreeg 3.188 euro schadevergoeding.