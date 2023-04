West Ham supporter overleden na aanrijding door trein in Gent-Sint-Pieters

Een supporter van de Engelse voetbalploeg West Ham United is vannacht overleden nadat hij werd aangereden door een trein in Gent Sint-Pieters. Het ongeval gebeurde om 21u45, op ruim 300 meter voor het station van Gent-Sint-Pieters. Een trein die in de richting van Oostende reed, raakte de man. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde na de voetbalwedstrijd van West Ham United tegen AA Gent in de heenwedstrijd van de Conference League. De man was na de wedstrijd via de straatkant op de berm van spoor 12 geklommen en zo op het spoor terechtgekomen. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat het om een spijtig ongeluk gaat.

De aanrijding veroorzaakte ook tijdelijk hinder voor het treinverkeer in de buurt van het station van Gent-Sint-Pieters. Vanmorgen verliep alle treinverkeer wel weer normaal.