Wie is Jack Teixeira, de jonge militair die de bron lijkt van een van de meest gevoelige lekken van de laatste decennia?

Nu Teixeira is ingerekend, sijpelen ook meer details door over de jongeman. Zo lijkt de militaire carrière van de twintiger nog heel pril. Hij maakt nog maar sinds 2021 deel uit van de Massachusetts Air National Guard, de militaire reservemacht van de Amerikaanse luchtmacht in de staat Massachussetts. Daar is hij "Airman first class", de op twee na laagste rang in de Amerikaanse luchtmacht.