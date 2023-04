Uitbreiding zone 30 in Willebroek en deelgemeenten: "Verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren"

Op dit moment plaatst het gemeentebestuur borden en wegmarkeringen die de vernieuwde zone 30 in de verschillende straten zichtbaar moet maken. "Door de vakantie is dat allemaal wat later gecommuniceerd dan we hadden gewild", geeft Serrien toe. Nadien zal de politie controles doen. "Het komt er nu vooral op aan om draagvlak te creëren, al zal dat niet altijd eenvoudig zijn." Ook volgt er nog een evaluatie. "Daarin stellen we ons de vraag of de straten wel logisch ingericht zijn om die 30 kilometer per uur te respecteren. We kunnen dan maatregelen nemen om die zichtbaarheid nog te verbeteren."