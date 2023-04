Zutendaal organiseert eerste wooncafé in Limburg: "Versnipperde informatie over (ver)bouwen samenbrengen"

In Zutendaal gaat op het einde van de maand het eerste wooncafé van Limburg door. Daar zullen (ver)bouwers en verhuurders terechtkunnen voor infosessies bij deskundigen voor advies over leningen, energie en woonkwaliteit. Ook in As, Genk en Oudsbergen zullen dit jaar nog wooncafés worden georganiseerd.