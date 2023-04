"Ik heb nog nooit voor mensen gezongen": Kim Gevaert en andere BV's brengen hun favoriete liedje in nieuw Canvas-programma

Voormalige topatlete Kim Gevaert waagt zich op nieuw terrein in "Zingen is goud" en kiest voor "Superwoman" van Alicia Keys. “Ik ben wel wat zenuwachtig. Ik heb in een schoolkoor gezongen, of in de auto, of met mijn kinderen, maar nog nooit voor mensen!”

Amuzikaal is Kim Gevaert zeker niet. Ze groeide op in een bad van klassieke muziek, “die mijn vader altijd heel luid opzette”; haar broer is pianist en zelf speelde ze ook jarenlang dwarsfluit en piano.