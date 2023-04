Zo’n 1.500 Brusselaars wachten al maanden op hun werkloosheidsuitkering

Zowat 1.500 Brusselaars die via de christelijke vakbond ACV een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering hebben ingediend, hebben die uitkering na enkele maanden nog altijd niet gekregen. Dat schrijft de krant de Standaard en werd bevestigd aan VRT NWS. Het ACV heeft die aanvragen te laat ingediend bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Dat is een gevolg van een tekort aan personeel, zegt Nancy Tas van het ACV in Brussel.