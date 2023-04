Acties Antwerpse cipiers lonen: aantal "grondslapers" in gevangenis fors afgenomen

"Na twee weken blokkade is het aantal mannen min of meer onder controle", zegt De Kaey. "Er kunnen nu terug gedetineerden binnen in de inrichting. Er zijn afspraken gemaakt met het kabinet van justitie en de magistratuur."

Intussen worden alle opsluitingen in Vlaanderen gecoördineerd in Brussel. In Vlaanderen zouden momenteel wel nog iets meer dan 150 mannen op de grond slapen. "Gent, Antwerpen en Brugge zijn de grootste pijnpunten, daarna Oudenaarde en Mechelen", zegt De Kaey. "Na het weekend zou in Dendermonde wel capaciteit bijkomen."