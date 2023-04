Almaar meer mensen krijgen tijdelijk huisverbod opgelegd na huiselijk geweld: "Broodnodige inhaalbeweging"

Demir is zelf vragende partij om het huisverbod vaker toe te passen bij zulke geweldsituaties en probeert die ook al een paar jaar te promoten bij de parketten en de procureur-generaals.

"We zijn er nog niet. In een stad als stad Rotterdam, met 600.000 inwoners, wordt de maatregel even vaak genomen als in heel Vlaanderen met 6 miljoen inwoners. Het is ook broodnodig. Als er geweld is in het gezin moet je te allen tijde slachtoffers, en zeker kinderen, kunnen beschermen, omdat dat vaak letsels nalaat."