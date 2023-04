Antwerpse stadsdichters terug van weggeweest: eerste gevelgedicht onthuld op zijgevel van De Hofkamer

Om 11 uur vanmorgen heeft Antwerps stadsdichter Lies Van Gasse een muurschildering onthuld op de zijgevel van De Hofkamer, aan de Oude Beurs. Het is het eerste gedicht van de Antwerpse stadsdichters sinds hun nieuwe doorstart, want enkele maanden geleden namen ze nog collectief ontslag. "Ik vond het noodzakelijk om het stadsdichterschap niet te laten doodgaan. Het is een veel te mooie traditie, die nu toevallig ook 20 jaar bestaat", zegt coördinator Stijn Vranken, die zelf ook stadsdichter was in de jaren 2014-2016.