Björn Soenens wijdt wekelijkse radiocolumns aan leven met longkanker: “Het doet me nog liever leven"

Björn Soenens, onze correspondent in de Verenigde Staten, kreeg eind vorige maand te horen dat hij longkanker heeft. In zijn wekelijkse radiocolumn op Radio2 vertelt Björn de luisteraars nu elke zaterdag openhartig wat de ziekte met hem doet. “Ik ben als lichaam naar de garage gebracht. De keuring laat me even niet door. Eerlijk, het doet me nog liever leven”, blikt Björn terug op de afgelopen week.