Brabantse Pijl voor amateurs lokt veel volk naar Leuven en Druivenstreek

Afgelopen woensdag reed Dorian Godon nog als winnaar over de eindmeet van De Brabants Pijl in Overijse, maar vandaag kunnen wielerliefhebbers zelf het parcours van de wielerwedstrijd rijden. Er zijn ritten van 74, 110 en 150 km. Startplaats is de sporthal van het UC Leuven. Daarna rijden de wielrenners door de Druivenstreek en de Zennevallei, met onderweg enkele stevige hellingen, zoals de Moskestraat.

“We verwachten vandaag toch tussen de 2.500 en 2.700 deelnemers”, zegt Jan Kas van de organisatie Peloton. “We organiseren wekelijks wielertochten voor fietsers. Vandaag zijn er toch wel wat hoogtemeters in de verschillende tochten. Er is ook een deel van het parcours bij van het WK in Leuven in 2021, de bekende hellingen zitten er ook in. Sommige mensen zullen toch wat afzien, maar ze kunnen daarna genieten van een apero-moment.”