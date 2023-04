Droogte in delen van Zuid-Europa houdt aan: grote zorgen in Po-vlakte en Spanje, geen drinkwater in regio Pyreneeën

Ook in delen van Spanje is de situatie nijpend aan het worden, zoals in Aragón en Catalonië. De voorbije maand maart was de op één na droogste deze eeuw. Sinds eind december heeft het op vele plaatsen amper nog geregend. Vorige maand waren er zelfs al bosbranden in de buurt van Valencia, wat heel vroeg was op het seizoen.

De Spaanse meteorologische dienst AEMET gaf onlangs een kaartje vrij dat de droogte in maart in kaart brengt. Rechts is te zien dat het grootste deel van Spanje in een rode zone zit, met maar 0 tot 25 procent van de normale neerslag voor de referentieperiode 1991-2020. Op het kaartje links staat de afwijkende temperatuur weergegeven, die lag meestal tussen 0,5 en 2,5 graden hoger.