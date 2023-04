Expo “MOES-tuin leeft” zet erfgoed moestuinen in de kijker en opent aan de Stroopfabriek in Borgloon

“Borgloon is het hart van Haspengouw, dus we vonden deze plek het meest geschikt voor de expo”, zegt Karen Van Look, projectmedewerker bij Erfgoed Haspengouw. “De geschiedenis van de kasteeltuinen is iets waarvoor Haspengouw gekend is. Voor dit project werkten we samen met het Kasteel van Hex in Heers, dat een moestuin heeft die 250 jaar in gebruik is en waar we oude gereedschappen en wijsheid over moestuinen gevonden hebben.”