Minstens 12 gedetineerden omgekomen bij confrontaties in gevangenis in Ecuador

In Guayaquil, een havenstad in het westen van Ecuador, zijn bij confrontaties in een gevangenis minstens twaalf gedetineerden om het leven gekomen. Op hun lichamen zijn schotwonden aangetroffen. Nog eens minstens drie gedetineerden zijn bij vuurgevechten binnen de gevangenis gewond geraakt. Dat meldt het parket, dat een onderzoek heeft geopend om de daders te identificeren.