Rook in onderstation Veurne legt treinverkeer tussen De Panne en Lichtervelde tijdje stil

Iets voor elf uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een onderstation in Veurne omdat er vonken en rookvorming te zien was. Zo'n onderstation is een gebouw dat dienst doet als een soort meterkast naast het spoor, want het voorziet onder meer de bovenleidingen, de lichten en de overwegen van energie.

De brandweer kon in het gebouw geen grote brand vinden en hoefde zelfs niet te blussen. "Elf overwegen gingen in alarm en werden automatisch gesloten", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel.