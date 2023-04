Hyacintenfestival officieel van start: Hallerbos kleurt weer paars

In de tweede helft van april kleurt het Hallerbos opnieuw volledig paars. Vandaag mocht Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) het Hyacintenfestival officieel openen: “Het is prachtig, het is unieke natuur die we hier in Vlaanderen hebben. We mogen hier terecht fier op zijn. Heel de wereld komt hier naar kijken, en dan kom ik natuurlijk ook."

Om de toestroom aan bezoekers van over de hele wereld in goede banen te leiden slaan de stad Halle en het Agentschap voor Natuur en Bos met het Hyacintenfestival ook dit jaar de handen in elkaar. Gratis shuttlebussen en fietsen zorgen op piekdagen voor een vlotte verbinding tussen station Halle en Hallerbos. Boswachters en vrijwilligers staan paraat om verdwaalde bezoekers op het juiste pad te zetten en de kwetsbare bloempjes te beschermen.