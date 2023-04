Parket van West-Vlaanderen onderzoekt geen internetfraude meer als slachtoffer "maar" 2.500 euro kwijt is

De West-Vlaamse procureur hoopt daarnaast dat banken terugkeren naar het oude systeem voor transacties, want dat zou het parket heel wat werk besparen. "Vroeger was geld twee à drie dagen onderweg, nu is het in een fractie van een seconde overgeschreven."

"Het zou nuttig zijn om opnieuw bezinningstijd in te voeren, zodat het geld opnieuw langer onderweg is van de ene rekening naar de andere. We zouden vaker geld kunnen recupereren en dat is eigenlijk toch het belangrijkste voor het slachtoffer, namelijk dat hij of zij het geld terugziet."