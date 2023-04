Japanse premier geëvacueerd na explosie tijdens toespraak, politie rekent verdachte in

Soortgelijke gevallen van geweldpleging zijn erg zeldzaam in Japan. Het land heeft een relatief laag criminaliteitscijfer en politici worden vaak gezien als een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Toch is er, sinds de dodelijke aanslag op oud-premier Shinzo Abe, een grotere zenuwachtigheid over de veiligheid rond politici. Abe werd in juli vorig jaar doodgeschoten toen hij op verkiezingscampagne was. Sindsdien is de veiligheid rond de belangrijkste Japanse politici opgeschroefd.