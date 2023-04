Van ordinaire "Stifler's mom" tot erkenning op haar 61e: waarom Time actrice Jennifer Coolidge invloedrijk noemt

Ze prijkt op de cover van Time Magazine en staat in de top 100 tussen namen als acteur en filmproducent Michael B. Jordan, schrijver Salman Rushdie en de Oekraïense first lady Olena Zelenski.



"Ik sta perplex dat dit gebeurt. En raad eens: ik hou er echt van. Ik was een slapende schoonheid, in een doos op slot onder een bed verstopt. Wel, ik ben blij dat ze me eruit gelaten hebben. Dit is veel beter", reageert Coolidge in haar typische boenk erop-stijl.