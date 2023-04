Jonge fietser zwaargewond nadat hij onder vrachtwagen belandt in Steenokkerzeel

Het ongeval gebeurde gisteren rond 16.30 uur in volle avondspits op het kruispunt van de Tervuurse- en de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel. Een fietser kwam er onder een vrachtwagen terecht. Volgens verschillende getuigen van het ongeval reed de fietser door het rood. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging maar hij zou niet in levensgevaar zijn. Gezien de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld. De bestuurder deed een drug- en alcoholtest maar die was negatief.