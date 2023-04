Moeder merkt keukenbrand in Emelgem niet op door geurverlies na coronabesmetting, 3-jarig zoontje wel

De brand in het appartementsgebouw aan de Baronstraat in Emelgem ontstond gisteravond. De bewoonster was zelf op zoek naar de oorzaak van problemen met de elektriciteit en het water in haar appartement, toen in haar keuken brand ontstond. Een isomobak, die vlakbij het fornuis stond, vatte vuur. Maar de vrouw merkte niets op. “Sinds corona ruik ik zelf niets meer. Er is wel een rookmelder in de gang van mijn appartement, maar in de keuken hangt er geen. Ik merkte de brand dan ook niet op”, vertelt ze.