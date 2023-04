Kunstenares Marion Beeck fleurt stadsschouwburg van Sint-Niklaas op met grote muurschildering

De nieuwe muurschildering op de stadsschouwburg in Sint-Niklaas is een voorproefje voor het NAFT kunstenfestival dat eind volgende week plaatsvindt. "We proberen steeds te vernieuwen en daarom zijn we blij dat kunstenares Marion Beeck deze plek onder handen heeft genomen heeft", klinkt het bij schepen voor Gebouwen Bart De Bruyne (Groen). "We wilden ook de winkelwandellus letterlijk en figuurlijk in de verf zetten en zo proberen om ons kunstenverhaal steeds verder uit te werken."