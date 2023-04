Meer dan 1.000 rashonden schitteren in "Antwerp Dog Show"

Enkel honden met een stamboom mogen deelnemen aan de wedstrijd. In totaal nemen 215 verschillende hondenrassen het tegen elkaar op. "Een jaar of 10 geleden waren het eerder Border Collies en Golden Retrievers, nu zien we andere rassen zoals de Franse Buldog en Chinese Crested", zegt Vincken. Eerst zijn er de raskeuringen. Van elk ras worden de beste puppy, de beste jeugdhond en de beste van het ras of BOB (best of breed) gekozen.