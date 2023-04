Nederland breidt euthanasiewet uit: ook jonge kinderen kunnen aanspraak maken op de behandeling

In politieke kringen lag de kwestie een stuk moeilijker. Na maandenlang politiek debat is de Nederlandse regering nu toch tot een overeenkomst gekomen. "Er is nu een regeling waarbij een behandelingsteam, met alle zorgvuldigheidseisen, over kan gaat tot beëindiging van zo'n leven", zegt Kuipers. Volgens de minister 'gaat het gelukkig maar om een heel kleine groep kinderen: zo'n vijf tot tien kinderen per jaar'.