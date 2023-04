Nepalese gemeenschap viert Nepalees nieuwjaar in Leuven

In ons land leven ongeveer 8.000 Nepalezen, 3.000 van hen wonen in Leuven. Het is een hechte gemeenschap. Velen van hen werken in de horeca of baten zelf een restaurant uit. Vandaag viert de Nepalese gemeenschap Nepalees nieuwjaar op het Martelarenplein. De meeste bevolkingsgroepen in Nepal hebben een eigen jaarkalender. Ze vieren dus ook hun eigen nieuwjaar, daarvoor gebruiken ze het woord Lhosarn wat zoveel betekent als het begin van een nieuw tijdperk.