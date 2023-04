Nieuwe straatnaamborden met oude straatnamen in Overijse: “Erfgoed dat we in stand willen houden”

In Overijse kregen een aantal straten en stegen vandaag nieuwe straatnaamborden. Op de borden staat ook de oude naam van de straat of steeg. Eerder deden de steden Diest en Leuven dat ook al. “De eerste 10 bordjes zijn nu in het centrum geplaatst. Het is de bedoeling dat we dat de komende 2 jaar ook in de andere gehuchten gaan doen”, zegt schepen Leo Van den Wijngaert (OV2002 – N-VA). “De namen zijn ook fonetisch geschreven, hoe je ze dus uitspreekt. Het is de bedoeling dat de generaties die na ons komen ook weten waarom bepaalde straten in de volksmond zo genoemd werden. Het is erfgoed dat we in stand willen houden. Je moet het verleden waarderen om het heden te kunnen appreciëren.”