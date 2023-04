Onderzoek naar hardhandig politieoptreden tegen jongen van 16 in Maasmechelen

De beelden van de hardhandige arrestatie zijn intussen online gedeeld door Het Belang van Limburg. Het nieuws van de arrestatie is intussen bevestigd door de burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V). "Er is een korte achtervolging geweest door 2 motards van onze politiezone van een scooter die al langer op de radar stond van de politie. Het bleek dat de scooter niet verzekerd was, geen geldige nummerplaat had en dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. In de scooter vond de politie ook verboden wapens."