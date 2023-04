Ontspoorde tram veroorzaakt veel hinder voor openbaar vervoer in centrum Gent

Aan de Korenmarkt in Gent is een tram rond 13 uur deze middag van het spoor geraakt door een technisch defect. "De reizigers die op de tram zaten, hebben weinig gemerkt van de ontsporing", verzekert Karen Van der Sype van De Lijn. "Veel meer dan een licht fysiek schokje zullen ze niet gevoeld hebben."

Door de centrale locatie waar het ongeluk plaatsvond, is de hinder voor het openbaar vervoer in Gent bijzonder groot. "Alle bussen en trams zullen omleidingen moeten volgen tot zeker 17 uur ", gaat Van der Sype verder. "Tegen dan hebben we de tram hopelijk terug op het spoor kunnen duwen."