Activisten van dierenrechtenorganisaties protesteren aan slachthuis in Olen naar aanleiding van beelden mishandelde kalfjes

Aan slachthuis Vanlommel in Olen hebben een 60-tal activisten van Bite Back en Ongehoord enkele uren geprotesteerd. Eerder deze week deelde dierenrechtenorganisatie Ongehoord beelden van mishandelde kalfjes in de verzamelstal van Vanlommel in Tielt-Winge en de Kempense Exportstal in Merksplas. "We waren gechoqueerd van die beelden", zegt Sara Surinx van Bite Back. "Vooral omdat al die handelingen bij wet zelfs verboden zijn. We vinden dat onethisch gedrag. Die behandeling van dieren is niet meer van deze tijd."