Onrust in Soedan: paramilitaire organisatie bezet presidentieel paleis en luchthaven in de hoofdstad

Het is al de hele ochtend erg onrustig in de Soedanese hoofdstad Khartoem. De Rapid Support Forces (RSF), een paramilitaire groep met aan het hoofd generaal Hemeti, bezetten er het presidentieel paleis en de luchthaven van de hoofdstad. Naar eigen zeggen hebben ze ook "basissen in verschillende provincies" in handen.

De RSF beschuldigt het leger ervan dat het deze ochtend hun bases heeft aangevallen. Het leger beweert dan weer dat het RSF was die hun hoofdkwartier probeerde aan te vallen. De paramilitaire organisatie staat onder bevel van generaal en vice-president Mohamed Hamdan Dagalo. Analisten denken dat de militie ongeveer 100.000 strijders telt met bases in het hele land. Het is al maanden erg onrustig in het land en heeft er alle schijn van weg dat de RSF opnieuw een coup wilt plegen.