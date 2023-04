Staatsgrepen, burgeroorlogen en crisissen: de woelige geschiedenis van Soedan

Al van net voor de onafhankelijkheid komt het christelijk-animistische zuiden in opstand tegen de regering in Khartoem, die overheerst wordt door islamitische Arabieren. Door de opstand raakt het regime in Khartoem gedestabiliseerd, wat in 1958 leidt tot een eerste militaire staatsgreep. Het zou zeker niet de laatste keer zijn dat de militairen de teugels in handen nemen, maar ook zij slagen er niet in stabiliteit te brengen, laat staan de rebellen in het zuiden te verslaan.

In 1972 sluit de militaire dictator Jafaar Mohammed al-Numeiri een akkoord met de Zuid-Soedanese bevrijdingsbeweging SPLM, maar als diezelfde Numeiri in 1983 de sharia invoert, het islamitische recht, betekent dit het einde van een 10-tal jaren van relatieve rust. Onder John Garang en Salva Kiir vecht het Soedanese Bevrijdingsleger SPLA een bloedige onafhankelijkheidsoorlog uit.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International worden de mensenrechten tijdens de oorlog geregeld geschonden. De burgerbevolking is het grote slachtoffer: naar schatting 1,5 miljoen mensen komen om, vaak door honger, droogte en ziektes ten gevolge van de oorlog. In 2004 wordt het langstdurende conflict op het Afrikaanse continent eindelijk beëindigd en in 2011 wordt Zuid-Soedan onafhankelijk.