Tien personen bevangen door rook bij appartementsbrand in Sint-Joost-ten-Node

Het vuur brak omstreeks 22.00 uur uit in de keuken van een appartement op de derde verdieping van een gebouw met vijf verdiepingen in de Artisjokstraat in Sint-Joost-ten-Node. Bij aankomst moest de brandweer twee families van in totaal zeven personen evacueren via de ladderwagens. Nog drie andere personen werden via de trappenhal van het gebouw in veiligheid gebracht.

De brandweer had het vuur snel onder controle maar door de brand zijn twee appartementen minstens tijdelijk onbewoonbaar. De zes bewoners worden opgevangen door de gemeente Sint-Joost-ten-Node.

"Tien personen, bij wie zeven kinderen, waren bevangen geraakt door de rook en zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Na ventilatie en controle op de aanwezigheid van CO zijn de andere bewoners naar hun flats kunnen terugkeren. De elektriciteit in het gebouw werd wel afgesneden."