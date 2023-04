Nieuwste modelbanen en maquettes: grootste beurs voor modeltreintjes houdt opnieuw halt in Sint-Niklaas

Tientallen modelbanen uit binnen- en buitenland waaronder ruim twintig primeurs, modelbanen die nog nooit eerder zijn vertoond in België, zijn dit weekend te zien in 't Beau-Huis in Sint-Niklaas voor de grootste expo van België op het gebied van modelbouw en -treinen. "We verwachten hobbyisten van over heel Europa die alles willen weten over de nieuwste snufjes, het bouwen naar de werkelijkheid en gesofisticeerde technieken zoals lasercutting en 3D-printing", vertelt organisator Erwin Stuyvaert.