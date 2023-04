Voor het eerst een initiatie kleiduifschieten in Hoeselt: iedereen vanaf 16 jaar is welkom

Heel veel knallen en gezellige drukte op de terreinen van Farm-Made in Schalkhoven (Hoeselt) dit weekend. Voor het eerst wordt er in de gemeente én in Limburg een initiatie kleiduifschieten georganiseerd door vzw Kleiduif Vrienden Hoeselt en de sportdienst van Hoeselt. Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan er onder begeleiding van een professionele instructeur kleiduiven uit de lucht schieten.

"Er zijn op dit moment 450 mensen langsgekomen die geschoten hebben, maar daar zijn de mensen die gewoon zijn komen kijken niet bijgeteld", zegt Guy Lambrechts van vzw Kleiduif Vrienden Hoeselt. "We verwachten op zondag nog meer schutters. Het is een enorm succes voor ons. Er zijn in Limburg en in Vlaanderen heel weinig mogelijkheden om te kunnen kleiduifschieten.