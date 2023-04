Wagons aan oud station van As getransformeerd tot kleurrijke graffiti kunstwerken tijdens Off The Tracks-festival

"Het oud station in As is gekend als toegangspoort naar het Nationaal Park Hoge Kempen, maar er zit ook heel veel geschiedenis en erfgoed achter", zegt Tom Seurs, de burgemeester van As (Voluit!). "Een aantal jaar geleden lieten we de treinen al eens versieren met graffiti en dit weekend gebeurt dat opnieuw. Er wordt hier een heel kleurrijke site gecreërd. Dit is het eerste project waar we SAGA voor aangesteld hebben maar we werken toe naar een nieuwe street art-wandeling voor 2024 in het Nationaal Park. Tijdens die wandeling ga je graffiti en street art-kunstwerken kunnen zien, die heel mooi en Instragramwaardig zullen zijn."