Werken aan metro 3 leggen restanten bloot van tweede Brusselse stadsmuur

Door de jaren heen werden de voetgangers echter naar de trottoirs verbannen door de vele auto’s. Vooral in aanloop naar Expo 58 kreeg de verkeersring een nieuw gezicht, toen er tunnels kwamen om het grote verkeer in ondergrondse banen te leiden. Nog eens tien jaar later was het de bouw van de metro die de Ring opnieuw opengooide, met de vijf hoeken van de Kleine Ring - zoals we die vandaag kennen - tot gevolg.