Zanger van AC/DC krijgt standbeeld in Namen, en dat heeft alles te maken met een concert uit 1980

Even terug naar 29 juni 1980. De bekende rockband AC/DC zakte af naar de Expo in Namen om het eerste concert te spelen met nieuwe leadzanger Brian Johnson. Die verving de overleden Bon Scott. Niet alleen dat, het concert was ook het eerste optreden van de wereldtournee van "Back in black", een van de best verkochte rockalbums ter wereld. Die avond speelde de band zeven nummers van de plaat voor het eerst live.