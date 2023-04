Staatssecretaris Bertrand over hervormingen: "Bouchez vastbinden aan boom? Liever Magnette en Rousseau samen onder eik"

Ons land verkeert in een zorgwekkende financiële situatie met een gat in de begroting van 36 miljard euro. "Stap voor stap zullen we actie ondernemen", reageerde premier Alexander De Croo en Bertrands partijgenoot in de Kamer al. De staatssecretaris benadrukt dat er een inspanning wordt geleverd van 1,8 miljard over twee jaar.



Het structureel overheidstekort zou volgens prognoses -5,7% procent bedragen tegen 2028. Europa wil dat we meer besparen: tegen 2026 moet het tekort 3% bedragen, goed voor 12 miljard aan bezuinigingen. Bertrand bevestigt dat "het werk nog niet af is".



"(Verkiezingsjaar) 2024 mag geen verloren jaar zijn", aldus Bertrand. De staatssecretaris stelt dat er een nieuwe monitoring komt in de zomer met nieuwe cijfers en - indien nodig - volgen dan nieuwe maatregelen vanaf september.