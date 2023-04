Dankbare familie trakteert de brandweermannen die vrouw met dementie terugvonden in Houthalen-Helchteren

De familie van de vrouw wilde de brandweermannen bedanken voor die goede zorgen en trakteerden ze op taart en broodjes. De vrijwilligers vertelden nog eens hoe alles gelopen was die dag. Het was de eerste keer dat de familie hen persoonlijk ontmoetten. Simone was zelf niet bij de ontmoeting. Ze verblijft nu in een woonzorgcentrum in Genk. Ook haar fiets is intussen teruggevonden.