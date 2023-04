Zeker 16 doden bij zware brand in appartementsgebouw in Dubai

Een verwoestende brand in een appartementsgebouw in Al Ras, een oude, dichtbevolkte wijk in Dubai, heeft aan 16 mensen het leven gekost. Dat schrijft de lokale krant The National. Er zouden ook zeker 9 mensen gewond geraakt zijn.

Het appartementsblok ligt in de buurt van de beroemde specerijen- en sieradenmarkten, beter bekend als de 'soeks'. De wijk in Deira, het oude commerciële centrum van Dubai, is een erg populaire bestemming bij toeristen.