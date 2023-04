E40 in Erpe-Mere maandag- en dondernacht afgesloten voor verkeer richting Brussel

Aan het complex in Erpe-Mere is recent een nieuwe fase begonnen voor de vervanging van twee oude bruggen over de E40. Zo zijn de voorbereidingen begonnen voor de opbouw van de nieuwe brug over de spoorlijn. "Een nieuwe stap daarin is dat we tijdens de nacht van maandag op dinsdag en de nacht van donderdag op vrijdag grote onderdelen en een aangeefkraan naar de werf moeten brengen", klinkt het bij Jef Schoenmaekers van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.