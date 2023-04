Indiaas ex-parlementslid en broer - allebei criminele kopstukken - voor oog van camera doodgeschoten

Wie was Atiq Ahmed?

De 61-jarige man was een beruchte crimineel. Hij werd voor het eerst beschuldigd in een moordzaak in 1979. Hij zat sinds 2019 in de cel na een veroordeling voor ontvoering. In afwachting van zijn proces, was hij vanuit de gevangenis aanslagen op een zakenman aan het plannen. Hij had in totaal meer dan honderd zaken tegen hem lopen.

Dat hield hem niet tegen om carrière te maken in de politiek. Vanaf 1989 werd hij vijf keer verkozen als parlementslid in het kiesdistrict Allahabad West. Van 2004 tot 2009 was hij federaal parlementslid.