Familieleden Emilie Leus houden laatste benefietloop: "Maar zeker niet onze laatste actie"

Het einde van "Run For Emilie" betekent niet het einde van het Fonds Emilie Leus. "Samen met andere vrijwilligers blijven we rondgaan in onder meer scholen om mensen te sensibiliseren en te waarschuwen voor het gebruik van alcohol in het verkeer", zegt Leus "Dat blijven we doen omdat we de hoop koesteren dat mensen aan ons zullen denken als ze ooit overwegen om te rijden als ze iets hebben gedronken."