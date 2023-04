Het In Flanders Fields Museum krijgt unieke brievencollectie met daarin ontsnappingplannen in onzichtbare inkt

Het In Flanders Fields Museum krijgt bijna wekelijks schenkingen, maar deze Paasvakantie was het uitzonderlijk druk. "De schenkingen kwamen dagelijks binnen", zegt Annick Vandenbilck die in het museum verantwoordelijk is voor persoonsgebonden schenkingen. “Het gaat om meer dan brieven, foto’s of medailles, ook de verhalen erachter zijn belangrijk. Waarom ze nu zo talrijk en intens zijn? We hebben er geen verklaring voor. De ene schenking is niet belangrijker dan de andere, maar ze kunnen wel uniek zijn. Dat is deze Franse brievencollectie zeker.”

De medewerkers en vrijwilligers van het museum gaan de brieven registreren, bewaren en digitaliseren. Ze zijn in het kenniscentrum raadpleegbaar voor onderzoek.