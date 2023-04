Kanovaarders ruimen afval uit de Dijle in Huldenberg

Een ideaal weertje was het niet, geen lentezonnetje en nogal fris, maar toch gingen de kano’s te water. Het doel van deze zondag: zoveel mogelijk afval uit de Dijle halen. Twee keer per jaar organiseert Duckwing Outdoor de opruiming samen met de gemeente Huldenberg. Voor 10 euro krijgen deelnemers een kano, peddels, een waterdichte tas en grijpers en zakken om het afval in onder te brengen.

De tocht vandaag was helemaal volzet. De deelnemers reageerden nadien erg enthousiast. “Het geeft veel voldoening omdat we erg veel afval uit de Dijle hebben kunnen halen. Gelukkig heeft het niet te veel geregend en zijn we droog gebleven.”