Megaraket Starship is klaar voor belangrijke testvlucht: "Raket kan ontploffen, maar Musk en zijn ingenieurs willen vooral leren"

Een mogelijke lancering kan maandag vanaf 14 uur Belgische tijd (7 uur plaatselijke tijd in de VS). Het lanceervenster loopt voor 2,5 uur. De lancering vindt plaats op de lanceerbasis Starbase in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas.

Het bovenste deel van de tweetrapsraket steeg in het verleden al verschillende keren op, tot zelfs in de stratosfeer. Het raakte toen tot ongeveer 10 kilometer hoogte. Starship crashte of ontplofte ook verschillende keren, maar slaagde er na een aantal pogingen in om met succes te landen, in mei 2021.

Nu zal het de eerste keer zijn dat de volledige raket opstijgt, in de combinatie mét Super Heavy die zijn vuurdoop beleeft. Een andere primeur is dat beide onderdelen volledig herbruikbaar zijn - al zal het materiaal bij deze testvlucht wel nog verloren gaan. Het is voorts ook speciaal dat er op methaan wordt gevlogen, het is zelfs uniek als onderdeel van een langetermijnstrategie voor Mars.