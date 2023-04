Limburgers hebben wieltjes onder de voeten: 3de skeelerroute van Limburg geopend in Ham

De nieuwe skeelerroute in Ham krijgt ook een peter. Fervent skeeleraar Pol De l'Arbre, die zelfs de liefde heeft leren kennen op skeelers, zal die taak op zich nemen. "Het is mijn taak om regelmatig te controleren of alle plaatjes nog op de juiste plek hangen en het wegdek in orde is", zegt De l'Arbre. "Je kan mij dus zien als de schakel tussen de skeeleraars en de gemeente. Ik ben tenslotte ook naar de gemeente gestapt met de vraag voor een eigen skeelerroute in Ham, dus deze taak neem ik er met plezier bij."