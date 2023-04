Meer dan 100 rolschaatsers rollen door het Meetjesland tijdens eerste "rollerparade"

De rolschaatsers die deelnamen, kwamen niet alleen uit het Meetjesland. Liefhebbers uit heel Vlaanderen en zelfs Brussel trokken hun rolschaatsen aan om te kunnen deelnemen aan de "rollerparade" in het Meetjesland. "We skaten vaak en vinden het niet erg om daarvoor eventjes onderweg te zijn", klinkt het bij een rolschaatser uit Antwerpen.



De organisatie is tevreden met de opkomst en wil de "rollerparade" in de toekomst graag één à twee keer per jaar door de straten van het Meetjesland laten gaan. "We willen de sport zo meer onder de aandacht brengen", klinkt het. "We skaten nu vaak binnen, maar dankzij zo'n rollerparade kunnen we mensen ook naar buiten lokken om te rolschaatsen."